РИАМО - 6 мая. Еще 446 пациентов выздоровели после Covid-19 в Подмосковье, с начала пандемии вылечились 208 299 граждан, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

На текущий момент в Московской области выявлено 253 647 случаев заболевания коронавирусом. За пандемию умер 5901 человек, из них 9 — за минувшие сутки.

В регионе действует горячая линия по вопросам Covid-19. Она доступна по единому номеру 122, также работает сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно в свыше 220 стационарных пунктах. Кроме того, во время майских праздников мобильные комплексы работают в СНТ и дачных товариществах.

Вакцинацию от Covid-19 в области уже прошли 830 тыс. жителей.

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