РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. С начала пандемии в Красногорске выявили 16 692 случая инфицирования коронавирусом, из них 45 – за минувшие сутки, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 600 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 253 647 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 5 901 человек. Выздоровели и выписались 208 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>