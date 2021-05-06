РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 мая. Жителю Королева предъявлено обвинение в убийстве двух человек, мужчина заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

3 мая в квартире на улице Фабричной четыре человека распивали спиртные напитки. В какой-то момент обвиняемый и потерпевшая поругались, в ходе конфликта мужчина нанес ей колото-резанные ранения в область груди.

Один мужчина из компании вступился за женщину, ему подозреваемый нанес 5 ударов, в результате которых мужчина скончался на месте.

Обвиняемый попросил соседей вызвать скорую. Женщина была доставлена в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась через несколько часов после ранения.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.