РИАМО - 6 мая. Жителям Москвы до вечера четверга лучше оставаться дома и не выходить на улицу из-за ураганного ветра, который прогнозируется в четверг, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Городские коммунальные службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности.
В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовали дополнительное информирование о непогоде. Кроме того, задействована система СМС-оповещения.
Жителей призвали до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома.
Во время нахождения на улице нужно быть предельно внимательными: нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них машины.
Штормовой ветер обрушится на Московский регион в четверг. Его порывы могут составить до 21-22 м/с. При таком ветре ломаются ветки и сучья деревьев, возможно падение слабозакрепленных рекламных и других конструкций.
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из‑за сильного ветра до 21:00 7 мая.
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