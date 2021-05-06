РИАМО - 6 мая. Жителям Москвы до вечера четверга лучше оставаться дома и не выходить на улицу из-за ураганного ветра, который прогнозируется в четверг, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Городские коммунальные службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности.

В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовали дополнительное информирование о непогоде. Кроме того, задействована система СМС-оповещения.

Жителей призвали до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома.

Во время нахождения на улице нужно быть предельно внимательными: нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них машины.

Штормовой ветер обрушится на Московский регион в четверг. Его порывы могут составить до 21-22 м/с. При таком ветре ломаются ветки и сучья деревьев, возможно падение слабозакрепленных рекламных и других конструкций.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из‑за сильного ветра до 21:00 7 мая.

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса?>>