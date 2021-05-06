РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Фрагменты сбитого советского штурмового самолета пополнят коллекцию школьного музея в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Поисковое объединение «Рубеж» Московской области передало Красногорской областной общественной организации «Герои неба» фрагменты сбитого советского штурмовика Ил-2.

В прошлом году коллектив поискового отряда «Герои неба» - «Авиапоиск» под руководством Андрея Кушнира принял участие в поиске и подъеме данного самолета. Это уже 6-й по счету самолет, обнаруженный коллективом отряда за три года с момента его создания.

Большой фрагмент «бронекапсулы», диск колеса шасси, элементы приборной доски, осколки бронестекла, технические лючки и узлы управления, а также фрагменты обшивки корпуса легендарного советского штурмовика Ил-2 в ближайшее время станут новой экспозицией школьного музея авиации гимназии №6, посвященной погибшим летчикам, героям Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в состав НКО «Герои неба» входят и занимаются военной археологией авиационного направления более 16 человек в возрасте от 14 до 60 лет.