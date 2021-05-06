РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. В подмосковной Балашихе в преддверии Дня Победы депутаты вместе с жителями высадили 11 крупнолистовых лип на аллее по улице Октябрьской, которая ведет к главному входу в ДК «Балашиха», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда». В высадке деревьев приняли участие депутаты совета депутатов Балашихи Андрей Холод, Николай Говричев, Алексей Грязев, Владимир Синякин, член Общественной палаты Балашихи Борис Гринберг.

«Ко мне обратилась инициативная группа жителей улицы Октябрьской с просьбой оказать содействие в восстановлении липовой аллеи, которая идет вдоль дома №10 и выходит прямо к главному крыльцу ДК «Балашиха». При содействии муниципальных депутатов вместе с жителями реализовали инициативу горожан. Вдвойне хорошо, что сделали это накануне 76-й годовщины Дня Победы», – сказал Ефимов.

По словам председателя ТОС «Южный-12» Светланы Митрохиной, деревья обязательно должны прижиться, так как имеют закрытую корневую систему и хороший рост.

«Мы очень рады и благодарны нашим депутатам. И посвятили эту аллею всем ветеранам, детям войны, Великой Победе. Липы могут расти до ста лет и больше. Главное – это память и то, что вместе с нами деревья сегодня высаживали ребята – активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Победы» – это символично», – заключила Митрохина.