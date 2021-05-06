РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович материально помог двум жителям Подольска, у которых сгорели дома, а также оказал содействие в восстановлении документов.

Максимович 4 мая провел очередной прием граждан. К нему обратились 15 граждан.

У жителя Подольска сгорел дом. Парламентарий оказал ему максимальную материальную помощь из депутатского фонда и помог ускорить процесс получения нового паспорта.

Еще у одного мужчины сгорел дом в конце марта текущего года. Максимович также оказал подольчанину максимальную материальную помощь.

Жительница Подольска обратилась по вопросу ЖКХ, у нее образовался большой долг за квартиру. Судебным решением, о котором не знала заявительница, вынесено постановление о взыскании материальных средств со счета женщины в счет образовавшегося долга. Максимович предоставил юриста для детальной консультации и решения сложившейся проблемы.

Инвалид II группы обратился по вопросу материальной помощи. Депутат оказал ему матпомощь и направил заявителя в органы социальной защиты населения, чтобы узнать о дополнительных льготах и выплатах.

Все остальные вопросы касались оказания финансовой помощи в связи со сложной жененной ситуацией. По всем вопросам парламентарий дал разъяснения и оказал материальную помощь.