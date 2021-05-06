РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В Мытищинской картинной галерее 13 мая откроется новый выставочный проект «Квалифарт», сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Начало в 16:00. На выставке будет представлена живопись, графика, скульптура. Выставка продлится по 27 июня.

Участниками проекта стали профессиональные художники, скульпторы и графики из разных уголков Подмосковья. Они собрались вместе, чтобы показать, насколько многообразным может быть творчество одного региона. На открытии у посетителей будет возможность лично пообщаться с художниками, услышать выступления творческих деятелей, а приятным бонусом станет возможность бесплатно и первыми увидеть новую выставку.

Бесплатный вход в день открытия работает за 30 минут до начала мероприятия и 30 минут после. Адрес галереи: Новомытищинский проспект, дом 36/7. Телефон: 8(498)720-54-40.