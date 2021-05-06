РИАМО - 6 мая. В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщается в плане антитабачной концепции, утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Соответствующая информация опубликована на сайте правительства России. План по реализации антитабачной концепции рассчитан до 2035 года.

Власти могут ввести запрет на использование жидкостей для электронных сигарет, а также красителей и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

Также может быть введен запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это нужно для того, чтобы не вводить в заблуждение потребителей.

Кроме этого, будет прорабатываться вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок. Как уточняется в документе, 75% площади упаковки сигарет должны будут занимать рисунки или фото, которые отражают вред курения.

Всего в плане предусмотрено более 20 различных мероприятий. Их целью является сокращение спроса россиян на табак, а также профилактика курения. Планируется, что благодаря введенным мероприятиям, число курильщиков в стране упадет с сегодняшних 29% до 21%.