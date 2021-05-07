Как пожарить шашлыки и не нарваться на штраф

Где можно жарить шашлыки в Москве
По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Юрия Телегина, в Москве жарить шашлыки (неважно, в парке или на берегу водоема) можно только на специально обустроенных площадках. Это следует из пунктов 4.3 и 4.4 Правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях, особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве. В этом же документе есть определение упомянутой площадки – это должна быть площадка, свободная от зеленых насаждений, травяного покрова в радиусе не менее двух метров, оборудованная информационным щитом, противопожарным инвентарем (лопата, ведро, емкость с песком), отдельными емкостями для сбора мусора и углей.
Подобные площадки оборудованы во многих московских парках, например, в Кускове, Измайловском парке, Серебряном бору. С картой мангальных зон можно ознакомиться на портале открытых данных правительства Москвы.
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Московские штрафы
Если развести костер и установить мангал вне оборудованной площадки в парках или скверах, можно получить штраф. Его устанавливает часть 1 статьи 3.20 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (КоАП Москвы).
Размер штрафа для физических лиц – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. Если же эти действия совершены на особо охраняемых природных территориях регионального значения (например, к таким относится Битцевский лес), то размер штрафа регулируется частью 2 все той же статьи КоАП Москвы и составляет от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
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Где можно жарить шашлыки в Подмосковье
Чтобы понять, где же можно пожарить мясо в Московской области, не опасаясь штрафа, Юрий Телегин рекомендует обращаться к актам администраций городских округов региона. Так, приложением 2 к постановлению администрации городского округа Мытищи МО от 29.08.2019 № 3847 «Об утверждении Положения об определении мест и способов разведения костров, проведения мероприятий с использованием приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня… на территории городского округа Мытищи Московской области» определен перечень мест, где разрешено использование открытого огня для приготовления пищи. Во всех иных местах такие действия будут считаться нарушением.
Поэтому перед выездом на шашлыки стоит изучить информацию об оборудованных пикниковых точках в конкретном округе.
Подмосковные штрафы
Кодекс Московской области об административных правонарушениях не содержит специальных норм, устанавливающих ответственность за нарушение правил противопожарного режима на тех или иных объектах (например, в сквере, в парке, у пруда и тому подобное). Однако оштрафовать могут по статье 6.1 указанного кодекса. В ней говорится об ответственности за нарушение положений правовых актов Московской области и органов местного самоуправления, в частности, за нарушение требований по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха на территории Подмосковья. Физлицам за приготовление мяса на огне в общественном месте грозит штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.
Отдельно стоит остановиться на разведении костров в лесу. Тут в силу вступает часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ, а размер штрафа варьируется от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей. За те же действия в лесопарковом зеленом поясе в соответствии с частью 2.1 придется заплатить от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
Наконец, если правила пожарной безопасности были нарушены во время особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации, возникшей из-за лесных пожаров, штраф также составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
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Шашлыки во дворе или на участке: можно, но есть нюансы
«Что касается возможности жарить шашлыки во дворах как многоквартирных, так и собственных домов, то и в этом случае она ограничена специально оборудованными местами, причем данные требования распространяются на любой субъект Российской Федерации, в том числе Москву и Московскую область», – утверждает Юрий Телегин.
Жарить на собственном участке шашлыки можно, но потребуется оборудовать специальную площадку (подпункт «а» пункта 2 приложения 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации).
Согласно нормам, место использования открытого огня может быть двух видов:
– котлован (яма или ров) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре;
– площадка с прочно установленной на ней металлической (или из другого негорючего материала) емкостью (бочка, бак, мангал) объемом не более 1 куб. метра. При этом должно быть исключено распространение пламени и выпадение чего-либо за пределы емкости.
Ответственность может наступить по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде наложения штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
Хотя прямого запрета устанавливать мангал во дворе МКД в законодательстве не содержится, это рискованно. В столице оштрафовать могут не только за нарушение Правил противопожарного режима, если площадка неправильно оборудована, но и за нарушение установленных столичным правительством Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве. Согласно части 1 статьи 8.10 КоАП Москвы, заплатить придется от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.
А вот в Московской области требования, касающиеся противопожарной безопасности, а также чистоты и порядка, содержатся в одних и тех же нормах. Поэтому одновременно оштрафовать гражданина за два нарушения не получится.
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