Как пожарить шашлыки и не нарваться на штраф

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«Что касается возможности жарить шашлыки во дворах как многоквартирных, так и собственных домов, то и в этом случае она ограничена специально оборудованными местами, причем данные требования распространяются на любой субъект Российской Федерации, в том числе Москву и Московскую область», – утверждает Юрий Телегин.

Жарить на собственном участке шашлыки можно, но потребуется оборудовать специальную площадку (подпункт «а» пункта 2 приложения 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации).

Согласно нормам, место использования открытого огня может быть двух видов:

– котлован (яма или ров) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре;

– площадка с прочно установленной на ней металлической (или из другого негорючего материала) емкостью (бочка, бак, мангал) объемом не более 1 куб. метра. При этом должно быть исключено распространение пламени и выпадение чего-либо за пределы емкости.

Ответственность может наступить по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде наложения штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Хотя прямого запрета устанавливать мангал во дворе МКД в законодательстве не содержится, это рискованно. В столице оштрафовать могут не только за нарушение Правил противопожарного режима, если площадка неправильно оборудована, но и за нарушение установленных столичным правительством Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве. Согласно части 1 статьи 8.10 КоАП Москвы, заплатить придется от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

А вот в Московской области требования, касающиеся противопожарной безопасности, а также чистоты и порядка, содержатся в одних и тех же нормах. Поэтому одновременно оштрафовать гражданина за два нарушения не получится.

Знаешь ли ты толк в шашлыке?>>