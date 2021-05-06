РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 мая. В Домодедове за сутки выявили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 7 419 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили еще 600 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 253 647 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 5 901 человек. Выздоровели и выписались 208 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>