РИАМО - 6 мая. Уже более миллиона пользователей воспользовались услугами туристического сервиса Russpass за девять месяцев работы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Сервис для путешествий по России запустили летом 2020 года. Сейчас нем доступно более двух тысяч турпредложений.

«Наряду с общим числом туров, авторских маршрутов, досуговых программ растет и число представленных в сервисе культурных площадок со всей страны. Только музеев сейчас свыше 400», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что соглашение о сотрудничестве с проектом подписали все регионы России, а 76 из них уже представили программы для путешественников. У Russpass более 450 партнеров, включая 160 туроператоров со всей России.

С недавнего времени туристы могут бронировать групповые экскурсионные программы. Существует более 20 предложений поездок в Москву, Подмосковье, Тверскую, Новгородскую и Сахалинскую области, Хабаровский край. И список будет расширяться.

Недавно на Russpass появились три новые функции. Появилась возможность составлять комбинированные маршруты на разных видах транспорта с учетом пожеланий. Сразу в одном месте можно покупать билеты на самолет, поезд и автобус.

Также пользователям стала доступна интерактивная карта с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами по всей России. На ней можно изучить, что конкретно предлагают другие города в туристическом плане.

Авторизация в сервисе теперь стала доступна через аккаунт на mos.ru, учетную запись «ВКонтакте», Facebook, Gmail и «Яндекс.Почты».

Сервис Russpass был создан по инициативе правительства Москвы. Туристический сервис запустили летом 2020 года.

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