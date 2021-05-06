РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В городском округе Мытищи в микрорайоне Леонидовка на детскую площадку упало дерево, сообщается в Instagram-аккаунте Леонидовки (Химгородок).

«Сильные порывы ветра ломают деревья. Одно из них упало на детскую площадку «Малышка». По предварительным данным, никто не пострадал. Будьте аккуратны и внимательны на улице в такую погоду», - говорится в сообщении.

Если жители увидят упавшие деревья, то они могут написать в директ-сообщения Instagram-аккаунта Леонидовки.

В Московском регионе по 21:00 7 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной этому стал ветер с порывами 15-17 м/с.