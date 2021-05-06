РИАМО - 6 мая. Следователи предъявили обвинение двум задержанным по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве, где погибли два человека, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По факту пожара в отеле расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух людей. Ранее были задержаны гендиректор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля.

«После проведения следственных действий им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в столице произошел ночью 4 апреля. В гостинице находилось более 300 постояльцев. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

Всех пострадавших, включая детей, доставили в больницы. В ходе пожара два человека погибли.