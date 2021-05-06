РИАМО - 6 мая. На Яузском бульваре в столице из-за наклонившегося дерева задерживаются трамваи №№А, 3, 39, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Маршруты временно изменены. Будьте внимательны», - говорится в сообщении.

В Московском регионе по 21:00 7 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной этому стал ветер с порывами 15-17 м/с.

Сильный ветер сохранится до 18:00 четверга. В отдельных районах его скорость составит до 23 м/с.