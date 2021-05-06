РИАМО - 6 мая. В Ногинске задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своего брата, повлекшего его смерть, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, трагедия произошла 4 мая в квартире на улице Коверши. Во время распития алкоголя между подозреваемым и его 44-летним братом произошла ссора, по итогам которой младший нанес старшему пять ударов кулаком в область лица и головы. После них мужчина упал и потерял сознание. Потерпевший скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Осмотр места происшествия уже проведен, подозреваемый и свидетели – допрошены. Кроме того, проведена проверка показаний на месте с подозреваемым. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ.