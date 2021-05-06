РИАМО - 6 мая. Информация об обрушении жилых домов на юго-западе и западе столицы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее информация об обрушениях появилась в СМИ.

Оказалось, что в нежилом здании на Профсоюзной улице, д. 70 из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, сильный ветер повредил остекление балкона в жилом доме на Кутузовском проспекте, д. 82.

В Московском регионе по 21:00 7 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной этому стал ветер с порывами 15-17 м/с.

Сильный ветер сохранится до 18:00 четверга. В отдельных районах его скорость составит до 23 м/с.