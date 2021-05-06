РИАМО - 6 мая. В Москве в рамках возведения высотной части Национального космического центра (НКЦ) начинается бетонирование фундаментной плиты, для этого планируется использовать около 6 тыс. куб. м бетона, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В основание башни уже уложено 1285 куб. м бетона и смонтировано 1,7 тыс. т арматуры», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что высота 47-этажной башни превысит 288 м с учетом шпиля.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что работы также проводятся на низкоэтажной части космического комплекса. В среднем строители вышли на уровень восьмого этажа, на отдельных участках устройство железобетонного каркаса проводится на уровне 9-10 этажа.

Общая готовность монолитных конструкций низкоэтажной части комплекса оценивается в 72%. В настоящее время здесь залито около 92 тыс. куб. м бетона.

Ранее во время визита на строительную площадку НКЦ мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал этот проект как один из крупнейших центров космической отрасли в мире. В будущем здесь соберутся ведущие организации отечественной ракетно-космической промышленности, в том числе откроются центральный офис и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро.

Кроме того, на высвобождаемой территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева площадью 92 га создадут особую экономическую зону, в которой разместятся предприятия научно-производственного кластера. Помимо прочего, рассматриваются вопросы о создании конгрессно-выставочного центра, строительстве жилья и соцобъектов. Оператором развития территории выступает холдинг «Мосинжпроект».