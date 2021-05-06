РИАМО - 6 мая. Для того, чтобы обеспечить безопасность на водоемах Подмосковья во время майских праздников, госинспекторы по маломерным судам ГИМС региона каждый день проводят профилактические рейды, мероприятия также проводятся вместе с представителями других служб и ведомств, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На текущий момент вода в водоемах еще не прогрелась. Если человек окажется в холодной воде, он может не только переохладиться, но и испытать шок. Он наступает внезапно и может привести к тяжелым последствиям для здоровья. В связи с этим в период отдыха на водоемах необходимо соблюдать осторожность.

С отдыхающими и теми, кто владеет маломерными судами, уже проводятся профилактические беседы о правилах поведения на водоемах. Кроме того, гражданам раздают памятки МЧС России.

В настоящее время силы и средства подразделений ГИМС ГУ МЧС РФ по Подмосковью готовы выполнять служебные обязанности по обеспечению безопасности на водных объектах в весенне-летний период.