РИАМО - 6 мая. Москва станет первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами международного путеводителя по ресторанам Michelin, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

В Москву прибыли представители самого влиятельного в мире путеводителя по ресторанам Michelin. Среди прибывших гостей — международный директор гида Гвендаль Пулленек.

Команда гида уже посещала столицу в декабре 2020 года. Тогда было официально объявлено о планах оценить московские заведения общепита. Выпуск рейтинга по Москве и вручение звезд Michelin запланированы на октябрь 2021 года.

«Представители Michelin приехали, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящей работой экспертов гида в Москве. Также на повестке подбор помещения для церемонии вручения звезд и презентации первого путеводителя по нашему городу», — отметила заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Импульс для развития туризма

Россия станет 33 страной, где выпускается международный гид Michelin. При этом Москва станет первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами.

Присвоение звезд Michelin столичным ресторанам создаст дополнительные условия для развития сферы туризма и повышения привлекательности города, так как иностранные газеты, журналы, телеканалы и блогеры проявляют особый интерес к заведениям, отмеченным в рейтинге. Они рассказывают о них и о городе, где они находятся.

Гастрономическая столица России

Сегодня в Москве работают свыше 15 тыс. предприятий общественного питания. Их количество за последние годы выросло в 2,5 раза: в 2009 году их было меньше 6 тыс.

При поддержке правительства Москвы выросло число уютных сезонных кафе. Также активно развиваются гастрономические кварталы. К ним можно отнести Камергерский переулок, Пятницкую улицу, Кузнецкий Мост, Сретенку и Большую Дмитровку. Также москвичей и туристов привлекают современные гастрономические кластеры, к примеру, «Депо».

Рынки

В районные центры гастрономии в последние годы трансформируются московские рынки. Там можно купить свежие фермерские продукты и деликатесы, перекусить на удобных фуд-кортах. Горожане могут также поучаствовать в кулинарных мастер-классах и дегустациях.

Сейчас в городе порядка 30 обновленных рынков и фудкластеров. Популярные сетевые форматы соседствуют с небольшими закусочными и гастростартапами. Посетители могут попробовать как хорошо известные кулинарные хиты, так и интересные новинки.

Топ-рестораны Москвы

Сразу два московских заведения входят в список 50 лучших ресторанов мира — Worldʼs 50 Best Restaurants.

Ресторан White Rabbit находится на 13-м месте, а Twins Garden — на 19-м. В ряде других работают шеф-повара, ранее представлявшие рестораны со звездами Michelin.

Гид Michelin

Это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира, который выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа и служит мощным импульсом для посетителей.

Процесс отбора заведений строго конфиденциален. Эксперты Michelin путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование в главном офисе в Париже.

Заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия.

Три звезды для заведения — наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город.

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