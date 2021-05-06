РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Жителей городского округа Люберцы приглашают поучаствовать в онлайн-акциях ко Дню Победы, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».
В рамках акции «Мой герой» жителям предлагают поделиться историями о своих родственниках, которые воевали, и поздравить всех с Днем Победы.
Также есть возможность поучаствовать в акции «Бессмертный полк онлайн». Все, что нужно - поменять аватарку на фото своего родственника-героя и рассказать о этом. Горожане могут выкладывать свои фото- и видеорассказы, отмечать партию @er_lubertsy в постах и ставить хештеги: #МойГеройМО #ДеньПобедыМО #БессмертныйПолкОнлайн.
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