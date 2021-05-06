РИАМО - 6 мая. В столице на 15-й Парковой улице в районе дома №26 на проезжую часть упало дерево, на текущий момент движение восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

После падения дерева водителей попросили выбирать пути объезда. Кроме того, здесь задерживались автобусы №№ т51, 52, 449 и 884. Маршруты были временно изменены.

В Москве и Подмосковье по 21:00 7 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной этому стал ветер с порывами 15-17 м/с.

В Московском регионе сильный ветер сохранится до 18:00 четверга. В отдельных районах его скорость составит до 23 м/с.