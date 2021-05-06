РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В Подольске сотрудники Госавтоинспекции провели областную акцию «Георгиевская лента», в ходе которой вручали символы Великой Победы водителям и пешеходам в знак памяти и признательности к подвигу ветеранов и советских солдат, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В преддверии празднования 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Подольске сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и юные инспекторы движения провели акцию «Георгиевская лента». Мероприятие состоялось в городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина – военного летчика, одним из первых совершившего ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика и погибшего под Подольском в октябре 1941 года.

Участники акции поздравили пеших участников дорожного движения с предстоящим праздником и вручили символы Великой Победы – георгиевские ленты. Полицейские и ЮИДовцы напомнили жителям города, что ветераны и погибшие воины подарили самое главное – жизнь, которую в наше время надо беречь и ценить.

Акция продолжилась на центральной площади города – Славы, где автоинспекторы совместно с представителями общественности вручили георгиевские ленточки водителям в знак памяти и признательности к подвигу ветеранов и советских солдат.