РИАМО - 6 мая. Подмосковные прокуроры организовали проверку после обнаружения плода ребенка в Наро-Фоминском городском округе, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Плод нашли 5 мая недалеко от ДК «Мечта» в рабочем поселке Селятино.

Причины и условия произошедшего установит Наро-Фоминская городской прокуратура во время проверки. Ход мероприятий поставлен на контроль.

В феврале в здании мусорного полигона в Сергиево-Посадском округе также был обнаружен плод ребенка.