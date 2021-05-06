РИАМО - 6 мая. В Троицке на территории новой Москвы продолжаются работы по развитию инфраструктуры, в следующем году здесь появятся новые улицы и дороги, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Общая протяженность построенных автодорог и реконструированных улиц составит около 3 км. На дорогах появятся новые автобусные остановки и семь новых светофоров. Для пешеходов дорожники оборудуют тротуары. Проектом также предусмотрено строительство мостового сооружения через реку Десну и подземного пешеходного перехода», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что новые дороги и реконструированные улицы планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что на текущий момент в Троицке начали строить магистральную улицу, которая позволит соединить маршрутами общественного транспорта район Заречье с центральной частью города и Калужским шоссе. Кроме того, возводится автодорога, которая продлит Октябрьский проспект с севера до Калужского шоссе.

По словам Жидкина, один из этапов развития городской улично-дорожной сети уже реализуется. Он предполагает реконструкцию Заречной улицы, части Городской улицы и улицы Текстильщиков, что даст возможность организовать здесь движение автобусов.

Следующим шагом станет оборудование в северной части города дополнительного выезда на Калужское шоссе посредством продления Октябрьского проспекта. Октябрьский проспект свяжет с шоссе современная четырехполосная трасса. Она протянется через улицы Садовую и Академика Харитона и соединит их между собой. Протяженность автодороги составит 1,5 км. Вдоль нее планируется установить шумозащитные экраны.

Ранее Бочкарев сообщил, что в текущем году в новой Москве могут ввести в эксплуатацию порядка 50 км дорог. До конца 2023 года в ТиНАО планируется построить еще 71,7 км дорог.