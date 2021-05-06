РИАМО - 6 мая. В столичном Музее Победы работает уникальная экспозиция «Подвиг Народа», а вскоре появится еще одна выставка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Огромное музейное пространство, где можно почувствовать себя участником событий 1941-1945 годов. «Пройти» от Бреста до Берлина, «побывать» на заводах и в госпиталях, ощутить и понять масштаб событий, героизм наших людей на фронте и в тылу», – написал Собянин на своей странице «Вконтакте»

Кроме того, по словам мэра, в музее также готовится новая выставка. Она будет посвящена 80-летию контрнаступления под столицей и судьбам защитников Москвы.

Собянин подчеркнул, что важным является сохранение преемственности поколений, чтобы молодые не забывали о подвиге своих дедов и прадедов.