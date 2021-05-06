РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 мая. В подмосковном Дзержинском прошла презентация четвертого выпуска издания «Победители. Ветеранский альбом», сообщил в своем Instagram-аккаунте исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Будкин.

5 мая прошла презентация четвертого выпуска издания, он вышел свет в 2020 году. Ветеранов и членов Литературного объединения «Угреша» поздравил общественный деятель, председатель Гражданского комитета России Артур Шлыков. Презентацию провела член Союза писателей России, руководитель ЛИТО «Угреша» Елена Егорова, которая рассказала участникам мероприятия о проекте и об издании. Она поделилась несколькими примерами героических биографий.

Участниками мероприятиями стали лауреаты международных конкурсов, педагоги и ученики.

После презентации состоялся концерт, а затем для ветеранов и участников мероприятия устроили чаепитие, также вручили наборы с продуктами.

Ветераны поблагодарили Шлыкова, а также деятелей Гражданского комитета России Владимира Саксонова, Елену Мильберг и Владимира Гуришкина за интерес к развитию культуры и поддержку патриотических инициатив.

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