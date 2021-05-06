РИАМО - 6 мая. Георгиевскую ленту можно будет получить 9 мая в терминалах «Аэроэкспресса», а также на вокзалах и в аэропортах в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала 27 апреля и продлится до 9 мая. В этом году она проходит уже в 16 раз.

В ходе акции волонтеры раздают россиянам георгиевские ленточки как символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

С 1 по 10 мая компания организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих на всех направлениях движения поездов, а также вручит им памятные подарки.