РИАМО - 6 мая. Инспекторы ресторанного гида Michelin уже начали работу в московских ресторанах, сообщил журналистам международный директор Michelin Гвендаль Пулленек.
Первый гид Michelin по Москве будет подготовлен к октябрю 2021 года.
Как отметила заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, в столичных заведениях приняты все меры санитарной безопасности для гидов.
«Мы работаем по правилам, которые определены профильными санитарными органами. Это проект, к которому присоединилась Москва — Safe Travels Discover Moscow. <...> Надеюсь, что такой знак поможет в том числе обеспечить безопасность экспертов Michelin, которые будут у нас работать», — сказала Сергунина.
Пулленек добавил, что команда инспекторов представляет 15 стран и говорит на 20 языках.
«Инспекторы непредвзято оценивают самые разные кухни. <...> Если есть качество и мы можем обнаружить этот талант, уникальный опыт для гурманов, то неважно, какой тип кухни», — подчеркнул Пулленек.
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