РИАМО - 6 мая. В Москве планируют провести торжественное мероприятие, где будет представлен первый гид Michelin по ресторанам столицы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.
Престижный рейтинг Michelin выпускается с 1900 года. Российская столица будет первым городом на территории СНГ, рестораны которого оценят эксперты Michelin. Гид по московским ресторанам планируют выпустить к октябрю 2021 года.
Она отметила, что власти продумают меры поддержки ресторанов, отмеченных звездами Michelin.
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