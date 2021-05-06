РИАМО - 6 мая. В Москве планируют провести торжественное мероприятие, где будет представлен первый гид Michelin по ресторанам столицы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Престижный рейтинг Michelin выпускается с 1900 года. Российская столица будет первым городом на территории СНГ, рестораны которого оценят эксперты Michelin. Гид по московским ресторанам планируют выпустить к октябрю 2021 года.

«Эта премия - это фактически «Оскар» в гастрономической отрасли. Я думаю, что и мероприятие должно быть достойно этого «Оскара». Если не будет никаких препятствий провести знаковое, прекрасное мероприятие, оно будут проведено достойно, как Москва умеет это делать», - сказала Сергунина.

Она отметила, что власти продумают меры поддержки ресторанов, отмеченных звездами Michelin.

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