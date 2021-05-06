РИАМО - 6 мая. Российская столица готова к возобновлению туристического потока из зарубежных стран, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.
«Город к этому готов (к возвращению иностранных туристов - ред.). Здесь вопрос, когда страны будут готовы выпускать своих граждан. Я думаю, что они будут безопасны для москвичей. Надеюсь, что в этом году мы перешагнем этот рубеж, когда границы откроются, пусть с ограничениями», - сказала Сергунина.
Она отметила, что в 2019 году Москву посетили 25 млн туристов.
«Мы считаем, что это мало. Мы готовы к гораздо большему наплыву», - заключила Сергунина.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году столицу посетили всего 13,6 млн туристов.
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