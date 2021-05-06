«Город к этому готов (к возвращению иностранных туристов - ред.). Здесь вопрос, когда страны будут готовы выпускать своих граждан. Я думаю, что они будут безопасны для москвичей. Надеюсь, что в этом году мы перешагнем этот рубеж, когда границы откроются, пусть с ограничениями», - сказала Сергунина.