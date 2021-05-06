РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Рабочие обновили дорожную разметку пешеходного перехода на улице Раевского в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой обновить дорожную разметку пешеходного перехода на улице Раевского. Администрация округа рассмотрела данное обращение.

Указанная дорога является дорогой местного значения. Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по нанесению разметки на указанной дороге выполнены.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.