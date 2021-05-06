РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Свыше 300 архивных фотографий представят в арт-зоне в подмосковном Красногорске в День Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Звезда памяти» откроется на площади ДК «Подмосковье» 9 мая. Это тематическая арт-зона, состоящая из 45 двухсторонних фотостендов, на которых расположено более 300 фотографий 1941-1945 годов, предоставленных Российским государственным архивом кинофотодокументов.

Звезда представляет собой «лабиринт истории», проходя который человек сможет пережить все ключевые вехи четырех лет самой кровопролитной войны в истории человечества.