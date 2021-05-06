РИАМО - 6 мая. В Московском регионе с 12:00 до 18:00 четверга сохранится сильный ветер, в отдельных районах скорость ветра составит до 23 м/с, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Штормовой ветер обрушится на западную часть Европейской России. В Московской области порывы ветра будут достигать 23 м/с, что эквивалентно давлению в 30-40 кг на метр квадратный. При таком ветре ломаются ветки и сучья деревьев, возможно падение слабозакрепленных рекламных и других конструкций.

«В Москве анеморумбометры около 15:00 могут показывать мгновенный ветер со скоростью до 21 м/с. Самый сильный ветер – до 22 м/с – прогнозируется на северо-западе и севере Подмосковья», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, только после 18:00 воздушный поток ослабеет после прохождения холодного атмосферного фронта.