РИАМО - 6 мая. С 7 по 9 мая пассажирам столичной подземки раздадут 32 тыс. синих платочков на стойках «Живое общение». Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Акция пройдет совместно с фондом «Русская Земля». Проект посвящен вкладу женщин в Победу над фашизмом, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Синий платочек является символом международной программы памяти и мира.

В этом году столицу украсят в преддверии Дня Победы флагами и декоративными конструкциями, к празднику была разработана специальная концепция украшения мегаполиса.

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