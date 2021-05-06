РИАМО - 6 мая. Столичные рестораны серьезно помогли городу в период пандемии, они готовили еду для врачей и пациентов, сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«Самое главное, что мы в этот непростой период, который до сих пор не закончился, показали, что город у нас живой, что здесь активная жизнь. И это не без помощи нашей гастрономической отрасли. Я бы хотела воспользоваться возможностью и поблагодарить наших рестораторов», — сказала Сергунина.

Пандемия серьезно отразилась на работе столичных заведений общепита — некоторые вынуждены были закрыться, остальные перешли на формат доставки.

Кроме этого, многие кафе и рестораны стали поддерживать медиков в тяжелой борьбе с коронавирусом. Заведения стали бесплатно готовить еду и отправлять ее в больницы. Врачам привозили кофе, супы, пасту, пиццу, бургеры, йогурты десерты.

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