РИАМО - 6 мая. Столичные рестораны серьезно помогли городу в период пандемии, они готовили еду для врачей и пациентов, сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.
Пандемия серьезно отразилась на работе столичных заведений общепита — некоторые вынуждены были закрыться, остальные перешли на формат доставки.
Кроме этого, многие кафе и рестораны стали поддерживать медиков в тяжелой борьбе с коронавирусом. Заведения стали бесплатно готовить еду и отправлять ее в больницы. Врачам привозили кофе, супы, пасту, пиццу, бургеры, йогурты десерты.
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