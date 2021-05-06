РИАМО - 6 мая. В городском округе Солнечногорск территории рядом с памятниками ВОВ были украшены более чем 10 тыс. цветами, также военные монументы привели в порядок. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

Сейчас на клумбах можно увидеть сальвии, бегонии, бархатки и петуньи. Кроме того, появились хвойные растения, в том числе можжевельники и туи.

Помимо высадки цветов, в порядок были приведены монументы и памятники. Так, коммунальными службами была проведена помывка, некоторые элементы – покрашены, а мусор поблизости – убран.

Еще свыше 12 тыс. цветов уже готовятся к посадке.