РИАМО - 6 мая. 740 административных дел возбудили в Московской области за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня и разведения костров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Из них большинство дел – 688 – возбуждены в отношении граждан, 22 – в отношении должностных лиц, 2 – в отношении индивидуальных предпринимателей, 28 – в отношении юридических лиц.

На территории региона организована и проводится опашка территорий (устройство минерализованных полос), имеющих общую границу с лесными участками. Кроме того, спланирована опашка 683 населенных пунктов, граничащих с лесом, протяженностью более 1,3 тыс. км. На сегодняшний день из-за обильных осадков опашка выполнена на 57,6%.

Активно задействуются социальные сети и мессенджеры, в которых через созданные группы с родителями, старостами населенных пунктов и председателями, органами надзорной деятельности проводится информирование всех категорий населения об основных требованиях пожарной безопасности в условиях пожароопасного периода, в том числе о недопущении разведения костров и проведения палов сухой травы.

Для того, чтобы пресечь неконтролируемые палы и поджоги сухой травы в пожароопасный период, ведомством разработаны и направлены письма в адрес всех (всего 771 собственников участков) собственников земельных участков сельскохозяйственного и иного назначения по вопросам удаления сухой травы.

В этом году с помощью мобильного приложения системы-112 каждый пал травы будет в автоматизированном режиме фиксироваться на карте Региональной геоинформационной системы Московской области, будет определяться кадастровый номер и собственник участка.

Далее контрольно-надзорные органы обеспечат выполнение собственником участка профилактических мероприятий и при необходимости привлечение его к административной ответственности.

За последние 5 лет выполненный комплекс мероприятий позволил обеспечить стабильную обстановку с природными пожарами.

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