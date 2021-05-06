РИАМО - 6 мая. С наступлением пожароопасного периода жителям Подмосковья направили свыше 4 млн электронных писем, предупреждающих об опасности пала сухой травы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Кроме того, разработаны листовки и памятки, направленные на разъяснение местным жителям и руководителям организаций мер пожарной безопасности в этот период.

В частности, в памятках разъясняют правила противопожарного режима о порядке использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В Подмосковье используется дополнительная мера профилактики - форма проверочного листа (чек-лист). Она используется для информирования граждан в местных садоводствах о имеющихся нарушениях требований пожарной безопасности (данный чек-лист уже применен более чем в 1, 5 тыс. СНТ).

В настоящее время в Подмосковье сформирована группировка сил и средств, в составе более 19,5 тыс. человек и более 5 тыс. единиц техники, которые могут быть привлечены не только на тушение, но и на предупреждение природных пожаров.

Кроме того, согласован сводный план тушения лесных пожаров на территории Московской области в 2021 году, заключены необходимые соглашения и договоры с заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями. С сопредельными субъектами Российской Федерации, в том числе и с Москвой, заключены соглашения по обмену информацией и взаимодействию, а также соглашения о привлечении сил и средств на указанные территории.