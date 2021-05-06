РИАМО - 6 мая. В столице в офисном квартале Stone Towers на «Белорусской» появится парк, площадь которого составит 5 тыс. кв. м, проектирование общественного пространства завершает девелопер Stone Hedge, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Парк в районе Беговой станет центральной частью благоустройства офисного квартала и свяжет офисную среду с городской. На территории квартала планируется высадить более 100 деревьев», — сказала ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Парк в Stone Towers, который планируется благоустроить, откроют для сотрудников и жителей района. Здесь появятся малые архитектурные формы для отдыха и бульвары для прогулок. Открытые общественные пространства разделят на несколько функциональных зон для активного и пассивного отдыха.

Как рассказывают в самом Stone Hedge, ключевая роль при их формировании отводится бульварам, их объединят в единую территорию. Кроме того, бульвару отводится welcome-функция для офисного квартала. Так, он будет приглашать резидентов и гостей заглянуть внутрь и познакомиться с общественными пространствами.

Офисный квартал класса А возводится в Бумажном проезде между станциями столичного метрополитена «Белорусская» и «Савеловская». На участке 2,14 га построят четыре офисных здания суммарной наземной площадью 102 тыс кв. м. В рамках реализации проекта в районе появятся 11 тыс. новых рабочих мест.

Первым зданием квартала, которое начнет действовать, станет Tower A, его построят летом следующего года. Таким образом, будет создано 1,3 тыс. рабочих мест. Кроме того, на текущий момент ведутся работы на строительной площадке, где возводятся Tower B и C. Здания объединены одноуровневым стилобатом. В башнях создадут 5,5-6 тыс. рабочих мест.