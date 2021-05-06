РИАМО - 6 мая. С 2021 по 2024 годы в Москве планируют отремонтировать шесть станций столичной подземки, сообщил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

«В перспективе с 2021 по 2024 мы планируем отремонтировать шесть станций», - сказал Козловский.

При этом заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в конце этого года для пассажиров откроют станции «Рижская» и «Новослободская».

Ранее сообщалось, что в течение 2021-2023 годов предусматривается ввод в эксплуатацию свыше 58 км линий метро и 24 станций в районах Москвы.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>