РИАМО - 6 мая. Гид Michelin станет навигатором для туристов по гастрономической Москве, ресторанам это даст признание на мировом уровне и дополнительный доход, сообщила журналистам заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Престижный рейтинг Michelin выпускается с 1900 года. Российская столица будет первым городом на территории СНГ, рестораны которого оценят эксперты Michelin. Гид по московским ресторанам планируют выпустить к октябрю 2021 года.

«От гида Michelin мы получим мультипликативный эффект. Это, в первую очередь, признание наших шеф-поваров, тех творческих людей, которые вкладываются в дизайн и концепцию ресторанов. Это дополнительный плюс для путешественников. Это дополнительные посетители, это дополнительные доходы, дополнительные налоги в бюджет города», - сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что путеводитель Michelin станет отражением сформировавшейся гастрономической инфраструктуры Москвы.

«Мы уже является гастрономическое столицей для путешественников. Люди, которые едут в Москву, понимают, что они могут найти на любой вкус, на любой кошелек возможность качественно и вкусно поесть. <...> Мы считаем, что мы уже гастрономическая столица мира», - отметила Сергунина.

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