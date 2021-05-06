РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Жители подмосковного Красногорска заметили бобра в Городском парке.

«Часто гуляю в Городском парке Красногорска с собакой, сегодня впервые увидел бобра. Животное не проявляло страха, занималось своими делами», - сообщил «РИАМО в Красногорске» местный житель.

Мужчина заснял моцион и трапезу животного на берегу. Затем бобр уплыл.

Бобры - одни из самых крупных грызунов, обитающих на планете. Животные ведут полуводный образ жизни, поэтому предпочитают селиться возле водоемов. Бобры способны долгое время находиться под водой.