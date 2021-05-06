РИАМО - 6 мая. В столице планируют возобновить после пандемии цикл популярных у горожан фестивалей «Московские сезоны», в городе также развивается образовательный, просветительский и медицинский туризм. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«В Москве развивается событийный туризм. Цикл «Московские сезоны», к сожалению, в 2020 году не проводился, сейчас не проводится из-за пандемии. Надеюсь, что мы вернемся к этой серии фестивалей», — сказала Сергунина.

Она отметила, что благодаря большому количеству театров и музеев в городе развивается просветительский туризм.

«Наши образовательные программы являются уникальными. Мы уже видим интерес к ним из других регионов», — подчеркнула Сергунина.

По ее словам, также развивается туризм в сфере здравоохранения, которое находится в столице на высоком уровне.

«Москва ответила на вопрос о качестве здравоохранения», — заключила заммэра.

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