РИАМО - 6 мая. Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного мальчика, тело которого нашли в парке в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Тело новорожденного младенца, завернутое в простыню, обнаружили на территории парка «Мечта».
Следователи осмотрели место обнаружения трупа ребенка. Будут проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
Правоохранители сейчас устанавливают личность матери мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Труп мужчины с отрезанной головой обнаружили на станции Подлипки Дачные в Королеве>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии