РИАМО - 6 мая. Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного мальчика, тело которого нашли в парке в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело новорожденного младенца, завернутое в простыню, обнаружили на территории парка «Мечта».

Следователи осмотрели место обнаружения трупа ребенка. Будут проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Правоохранители сейчас устанавливают личность матери мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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