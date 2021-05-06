РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 мая. В рамках решения комиссии по чрезвычайным ситуациям заключен договор на бурение новой артезианской скважины в Щелкове на ВЗУ в деревне Большие Жеребцы, микрорайон Восточная Европа, работы по бурению начали 4 мая, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Также ведутся мероприятия по заключению контракта на проектирование реконструкции водозаборного узла. Существующую станцию водоподготовки застройщик ЗАО УК «Восточная Европа» не обслуживал должным образом, в связи с чем вода стала непригодна для питья.

«В декабре 2020 года объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в микрорайоне Восточная Европа, в деревне Большие Жеребцы с целью обеспечения эксплуатации сетей и сооружений переданы на обслуживание в МУП «Межрайонный Щелковский водоканал», - говорится в сообщении.

На момент принятия объектов водоканалом были выполнены мероприятия, направленные на улучшение качества воды: замена глубинного насоса, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды, ревизия шкафов управления насосами, восстановление работоспособности преобразователя частоты, регулировка системы управления скважинными насосами, пусконаладочные работы на станции водоподготовки.

Также на постоянной основе осуществляется контроль качества воды, подаваемой с водозаборного узла в распределительную сеть микрорайона.