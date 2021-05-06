РИАМО - 6 мая. Более 1,3 тыс. тематических праздничных плакатов украсили улицы столицы в честь Дня Победы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и киосках, афишных стендах установлено более 1,3 тыс. праздничных тематических плакатов», – сказал Бирюков.

Он добавил, что также подготовили поздравительный видеоролик. Его будут транслироваться 8 и 9 мая на медиафасадах домов-«книжек» на Новом Арбате.

Кроме этого, архитектурно-художественная подсветка зданий столицы вечером и ночью 9 мая будет работать в праздничном режиме.

В этом году в России отметят 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая в обычном формате. В нем примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

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