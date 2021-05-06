РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 мая. В подмосковных Котельниках на улице Строителей оборудуют парковку на более чем 30 машино-мест, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

Он провел встречу с жителями по вопросу обустройства парковочных мест на улице Строителей.

«Ко мне неоднократно обращались жители с просьбой организовать дополнительные машино-места. К работам уже приступили. На площади 450 кв м создадим парковку для более чем 30 автомобилей. За счет устройства парковочных карманов мы сможем освободить проезжую часть для проезда машин. Работы планируем завершить до конца мая. Тротуар для пешеходов будет», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Также обсудили возможность обустройства территории вокруг детской площадки во дворе дома №1 на 3-м Покровском проезде. Жители попросили поставить дополнительные ограждения и добавить элементы.