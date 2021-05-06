РИАМО - 6 мая. Гид Michelin по московским ресторанам планируют выпустить к октябрю 2021 года, столица станет первым городом на постсоветском пространстве, где ресторанам поставят оценку престижного рейтинга, сообщил журналистам международный директор гастрономического путеводителя Michelin Гвендаль Пулленек.

Рейтинг Michelin выпускается с 1900 года. Российская столица будет первым городом на территории СНГ, рестораны которого оценят эксперты Michelin.

«Несмотря на сложный контекст, благодаря поддержке мэра Москвы <...> мы решили внести заведения Москвы в нашу подборку. К октябрю мы завершим эту подборку», - сказал Пулленек.

При составлении путеводителя, среди прочего, будут оцениваться качество и новизна блюд в ресторанах.

«Москва по праву заслуживает того, чтобы светиться на карте как одна из кулинарных звезд нашей планеты. Мы видим все больше творческого разнообразия», - заключил Пулленек.

В Москве насчитывается более 13 тыс. кафе, ресторанов и закусочных.​