РИАМО - 6 мая. Станцию метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичной подземки планируют открыть в конце июня 2021 года после ремонтных работ, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В конце июня месяца мы рассчитываем на то, что станция откроет свои двери», — сказал Ликсутов.

На станции будет заменена эскалаторная галерея. Также будет отремонтирована сама станция, начиная от входной группы, до объектов на платформе. Так как станция историческая, было принято решение восстановить по архивным чертежам все детали интерьера.

«Будет восстановлена мозаика, украшения, люстры, светильники. Как это было при открытии станции», — сказал заммэра.

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года до лета 2021 года. Поезда проезжают данную станцию без остановки. Пассажиры могут воспользоваться станцией Филевской линии.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>